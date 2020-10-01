У Домжура появился сайт, который должен превратиться в СМИ

Управляющая компания петербургского Дома журналиста представила сайт Домжура — nevsky70.ru. На нем предполагается публиковать информацию о проходящих событиях, а также о конкурсах, грантах, семинарах для журналистов и т. п.

Директор Дома журналиста Михаил Иванов

Дом журналиста как культурный и общественный центр, проводящий различные мероприятия, как площадка, на которой работает четыре общественных журналистских организации, безусловно, должен иметь свой ресурс. Запуск такого ресурса планировался с момента открытия Дома журналиста после реставрации (в декабре 2016 года – ред.), и сейчас этот план был реализован.

Иванов отметил, что запущенный сайт в ближайшем будущем должен быть зарегистрирован как СМИ, которое в АНО рассматривается и как корпоративное издание, рассказывающее о жизни Дома, и как тематическое СМИ о медиа, делающее акцент на полезной для коллег информации.

Главным редактором нового сайта стала Светлана Дмитриева, ранее курировавшая сайт Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. С сентября эту должность занимает Елена Гусаренко.