У «Дождя» сменится главный редактор

Александра Перепелова покинет должность главного редактора телеканала «Дождь» 31 декабря. Она сообщила о своем решении редакции 6 ноября. Новым главредом «Дождя» станет заместитель главного редактора RTVi Тихон Дзядко. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

По словам Перепеловой, она может продолжить сотрудничать с Дождем в другом качестве:

Дождь — это лучшее, что могло случиться в моей жизни, да и в жизни любого начинающего журналиста или продюсера. Я благодарна за все успехи и ошибки, которые смогла совершить на телеканале. Пришла пора двигаться дальше.

Александра Перепелова начала работать на Дожде в апреле 2011 года в качестве креативного продюсера утреннего эфира. Она занимала пост главного редактора Дождя с 2017 года, сменив на этой должности Романа Баданина.