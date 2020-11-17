У «Эха Петербурга» новый главред

На радиостанции «Эхо Петербурга» прошли выборы главного редактора. 18 голосами «за» и при одном «против» новым главредом был избран Валерий Нечай.

Выборы были безальтернативные. Других кандидатов на этот пост в редакции не нашлось. Впрочем, коллектив мог проголосовать против Валерия. Тогда бы Нечай на правах действующего заместителя главного редактора стал бы исполнителем обязанностей главреда до выборов нового руководителя.

Прежний главный редактор Виталий Дымарский (занимал этот пост с 2016 года) сообщил о решении уйти с должности в конце октября. При этом он останется на радиостанции, а также будет по-прежнему готовить передачи для федерального выпуска «Эха».

Валерий Нечай избран главным редактором на три года.