У газеты «Ведомости» сменился владелец

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев уже больше года не владеет долей в издании. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTVi. По его словам, издание принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.

Демьян Кудрявцев добавил, что продолжает оставаться в совете директоров:

Мы создали ситуацию, при которой «Ведомости» стали устойчивы и независимы, потому что перестали терять деньги… Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем.

Как сообщил господин Воронов Forbes, переоформление прав «случилось довольно давно, так что на данном этапе ничего не изменилось». Коммерческие детали он обсуждать отказался:

Как и раньше, будем развивать как бизнес, не вмешиваясь в редакционную политику, но продадим, когда будет достойное предложение.

Напомним, в апреле 2015 года Демьян Кудрявцев выкупил у финской компании Sanoma треть акций газеты, а в ноябре того же года приобрел оставшиеся две три акций издания у Dow Jones и Pearson, став, таким образом, единственным владельцем «Ведомостей».