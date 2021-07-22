У корреспондента «Таких дел» выходит книга с историями репортажей

В книге «Подтексты. 15 путешествий по российской глубинке в поисках просвета» спецкорреспондента «Таких дел» Евгении Волунковой собрано пятнадцать ее лучших историй о репортажах, которые дополнены рассказами о работе со «сложными» и «неудобными» темами, об общении с героями из разных уголков страны и о том, как эти тексты меняют судьбы людей, локальных сообществ и даже социальных институтов.

«Вообще-то журналистика — это в первую очередь информирование. Но выпуская новый проблемный материал, я подспудно жду, что он как-то повлияет на непростую ситуацию героя. Я не всегда пишу статьи просто для того, чтобы донести информацию. В социальной журналистике все сложнее и глубже. Многие герои — люди в трудной жизненной ситуации, и хочется, чтобы она разрешилась, жизнь наладилась. Каждый раз, когда после выхода текста происходит что-то хорошее, журналист радуется. И переживает, если ничего не выходит».

«Я часто размышляю об этом. Кто я больше, журналист или благотворитель? Или есть какое-то другое слово (ну, какой из меня благотворитель-то, в самом деле)? Кто мы все, журналисты странного издания «Такие дела», которые так часто сталкиваются с чужой болью? И прихожу к простому выводу: мы — люди. Журналисты, профессионалы, но в первую очередь люди. И когда мы чувствуем потребность помочь, обнять, поддержать словом — в этом нет ничего странного и предосудительного. И нет ничего непоправимо разрушающего, если участие дозировано и имеет границы».

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