У Лайфхакера новый главный редактор

Главред «Лайфхакера» Полина Накрайникова покидает команду. С 1 марта редакцию возглавит Оксана Запевалова.

Как написала Накрайникова, ее уход связан с ощущением усталости и потерей энтузиазма в работе:

Меня никто не доводил и не увольнял, я ни с кем не ссорилась, мой уход из команды никак не связан с моими взглядами на жизнь и работу. Я просто почувствовала, что устала от своей должности, и заметила, что подхожу к работе с меньшим энтузиазмом, чем обычно. При этом я убеждена, что работать надо или от всей души и в полную силу, или тогда лучше никак. Не хочу превращаться в человека, который плесневеет на руководящей должности, утопая в кресле. Поэтому я решила рискнуть и найти проект, которому смогу принести максимум пользы.

Она переходит в родственное «Лайфхакеру» издание для девушек Burning Hut на позицию редактора роста.

Оксана работает в Лайфхакере с 2014 года. За это время она проделала путь от корректора до шеф‑редактора, ответственного за редакционные проекты и сервисы. Также она курировала запуск проекта «Один на один» — о том, как понять себя и окружающих, была соавтором бесплатной рассылки о писательском мастерстве «Инициал» и сейчас ведет одноименный канал в Telegram.

Оксана Запевалова: