У обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова теперь нет права общаться со своим адвокатом

Журналист Иван Сафронов, который обвиняется в госизмене не имеет теперь права общаться со своим адвокатом Иваном Павловым. Против защитника Сафронова было заведено дело о разглашении данных следствия.

Адвокату была избрана мера пресечения в виде запрета на контактирование со свидетелями по его делу. Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов выступает именно в этом качестве. Адвокату также запретили пользоваться средствами связи, в его телеграмм-канале было сказано, что журналиста допросили на прошлой неделе как свидетеля.

Ивана Павлова преследуют за то, что он якобы дважды нарушил тайну предварительного следствия по делу Сафронова. Павлов уверен, что преследование имеет политический мотив. Адвокат возглавлял неформальное правозащитное объединение юристов «Команда 29». Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитников, после чего был объявлен самороспуск объединения.

По мнению СК, Иван Сафронов делился секретными данными с Чешскими спецслужбами. До этого журналист уже передавал в газету «Ведомости» колонку о подозреваемых по «шпионским» статьям, которая вскоре пропала с сайта.