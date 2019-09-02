У проекта «Городская редакция» в Екатеринбурге появится бесплатная медиашкола

Проект «Городская редакция» запустил собственную медиашколу. Это образовательная программа, на которой будут учить видеопроизводству и продвижению в социальных сетях.

Посетителей практикума «Видеопроизводство» научат создавать видеоконтент. В программе — основы композиции, работы с камерой и сценарием, видеомонтаж. Обучать эту группу будет фотограф и видеограф Евгений Прохоров.

На практикуме по продвижению участники научатся создавать работающие соцсети, привлекать аудиторию и взаимодействовать с ней. Вести курс будет Дмитрий Фролов — SMM-специалист, который реализовал более 20 проектов с суммарным бюджетом более пяти млн рублей.

Поступить на курсы могут как желающие развивать уже начатый проект, так и те, у кого проекта нет. Последним предложат на выбор проекты резидентов «Дома Маклецкого»: в зависимости от модуля надо будет либо сделать ролик, либо придумать программу продвижения.

Группа будет состоять из двадцати отобранных человек, всего в рамках медиашколы пройдет десять занятий.

Записаться на блок «Продвижение» можно здесь, а на блок «Видеопроизводство» здесь.

Городская редакция» — это образовательный проект, посвященный объединению микро-СМИ и блогов Екатеринбурга.

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