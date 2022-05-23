У «Российской газеты» обновился дизайн сайта и приложений

«Российская газета» запустила сайт в обновленном виде. Изменения затронули не только дизайн, но и техническую «начинку», говорится на сайте издания.

На главной странице сайта Rg.ru появились специальные информационные блоки, которые позволяют выделить основные темы дня. Блок материалов ниже подстраивается под интересы читателей, отмечается в сообщении.

Кроме того, у ленты оперативных новостей появился свой скролл-бар во всю высоту страницы. Это позволяет поочередно знакомиться как с новостями в ленте, так и с другими материалами сайта.

Изменения также коснулись технической части сайта. Так, были внедрены современные средства разработки: компилируемый многопоточный ЯП GO, мировой стандарт GraphQL, новая серверная архитектуру. При этом увеличилась скорость загрузки страниц, отмечает издание.

Разработчки также актуализировали дизайн приложений «Российской газеты» на iOS и Android.

По словам заместителя главного редактора издания Рената Закиева, редизайн Rg.ru — это не просто смена оформления. Сайт становится намного быстрее и удобнее для читателей, считает он. Закиев подчеркнул, что инструментарий редакции также расширился.