У российской полиции появилось новое ведомственное интернет-СМИ

Исполняющий обязанности министра внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о запуске нового сетевого ресурса ведомства «МВД МЕДИА».

Глава МВД сообщил об этом на торжественном приеме представителей СМИ в понедельник:

Он («МВД МЕДИА») признан стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики.

По его словам, портал будет первым ресурсом органов внутренних дел, ориентированным, прежде всего, на мультимедийный контент:

Каждый публикуемый на нем материал будет сопровождаться фотоиллюстрациями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием.

Кроме того, в специальном разделе ресурса будут размещены сюжеты, подготовленные Телестудией МВД России, подчеркнул он. Помимо этого, на портале можно будет слушать радиостанцию «Милицейская волна».