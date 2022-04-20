У соцсети «Грустнограм» появилось мобильное приложение

Соцсеть «Грустнограм» запустила мобильные приложения для iOS и Android. Это произошло силами самих пользователей, рассказали представители проекта.

Разработала приложения соцсети томская студия Eticon. Она вместе с десятками волонтеров помогает проекту по собственной инициативе и совершенно бесплатно. Создатели «Грустнограма» говорят, что ежедневно получают сотни сообщений с благодарностью и предложениями помощи.

По данным проекта, меньше чем за месяц «Грустнограм» посетили 400 тыс. пользователей. 120 тыс. из них зарегистрировались и выложили более 200 тыс. публикаций.

«Грустнограм» запустился 28 марта — как ответ на запуск «Россграма». Сайт соцсети разработали четыре программиста за одну неделю. Главная особенность «Грустнограма» — он автоматически делает публикуемые изображения черно-белыми. А вместо лайка здесь — разбитое сердечко.