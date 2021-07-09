У сотрудников «Нашей Нивы» проводят обыски

У сотрудников белорусского издания «Наша Нiва» проводят обыски. Как сообщили в Telegram-канале издания, 8 июля сотрудники ГУБОПиКа (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) пришли в офис и бухгалтерию. Причины неизвестны.

На данный момент главный редактор Егор Марцинович задержан; в его доме уже прошел обыск. Также досмотр проводят у редактора Андрея Скурко и бухгалтера Ольгу Ракович.

Как минимум трое сотрудников — корреспондент Наталья Лубневская, фотограф Шура Пилипович-Сущиц и шеф-редактор Андрей Дынько — не выходят на связь. По предположениям издания, они находились в офисе в тот момент, когда пришли силовики.

Утром 8 июля сайт «Нашей Нивы» стал недоступен – как на территории Беларуси, так и за пределами страны. Согласно заявлению Министерства информации, доступ к nn.by был ограничен «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь “О средствах массовой информации”». Какая именно информация является запрещенной, не сообщается.

В мае 2021 года был заблокирован сайт Tut.by — сайт крупнейшего онлайн-издания Беларуси. Против него возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Вчера сотрудники бывшего Tut.by объявили о запуске Zerkalo.io – нового СМИ, которое станет преемником предыдущего.

И Tut.by и «Наша Нива» активно освещали августовские протесты в Беларуси.