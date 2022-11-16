У стриминговой площадки VK Play появилось мобильное приложение

Платформа VK Play Live выпустила одноименное мобильное приложение в Google Play и RuStore, позже оно появится в App Store, сообщила пресс-служба VK. Теперь смотреть трансляции, отправлять донаты и писать в чате можно с мобильного устройства.

Кроме того, платформа VK Play Live также получила ряд общих обновлений. Так, стали доступны уникальные ники — пользователь может изменить свой ник в настройках профиля, но не чаще, чем один раз в 24 часа. Для избежания дублирования имён, пользователи будут видеть рядом с выбранным ником приписку с номером, если он уже занят. Еще появились баннеры и бейджи для рестримов — можно добавить ссылку на VK Play Live в описание канала.

Кроме того, в VK Play Live можно проводить и смотреть прямые эфиры, общаться в чате с подписчиками. Бета-тест стриминговой площадки был запущен в августе этого года. Комиссия на платные подписки составляет 10%.