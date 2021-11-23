У TikTok появился конкурент — новая социальная сеть Octi

В чарте американского App Store появилось новое приложение — социальная сеть Octi, которая быстро набирает обороты. Она представляет собой платформу, в которой существует дополнительная реальность, цифровые монеты, NFT и метавселенные.

Пользователи могут добавлять собственные видео, взяв за основу уже готовые сцены, которые приобретаются в магазине OctiShop за цифровые монеты.

Компания помогает реализовать потребности к созданию контента молодой аудитории и имеет возможности монетизации.