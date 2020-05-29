У здания ГУ МВД по Москве задержали журналистов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редаткор «Таких дел» Анастасия Лотарева, а также журналисты Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев и Михаил Фишман и писательница Алиса Ганиева 28 мая были задержаны у здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, сообщает «Апология протеста». Задержанных доставили в Тверское ОВД.

Они вышли на одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток. При задержании полицейские заявили Плющеву, что в период эпидемии коронавируса все массовые мероприятия запрещены.

Позднее журналистов отпустили из отделения полиции с протоколами за нарушение режима самоизоляции и правил пикетирования.

На ночь в полиции оставили главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву. На нее собираются составить протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Ей может грозить до 30 суток ареста.

28 мая суд отправил Илью Азара под административный арест на 15 суток, признав виновным в повторном нарушении законодательства о митингах — он вышел на одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, в отношении которого возбудили несколько уголовных дел.