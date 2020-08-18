У журнала Time цифровые доходы впервые превысили печатные

Журнал Time вслед за The New York Times заявил о превалировании доходов от «цифры» над печатными продуктами.

Выручка издания с апреля по июнь 2020 года достигла 58% по сравнению с тем же периодом 2019 года. А топ-10 рекламодателей во втором квартале этого года принесли журналу больше денег, чем десять крупнейших рекламодателей за то же время 2019 года.

Основными направлениями для инвестиции у издания остаются платная подписка, видео и мобильное приложение.

Относительно подписки у Time два источника: сам журнал и его приложение для детей — Time Kids. В марте детское приложение выходило бесплатно, но в сентябре редакция собирается запустить полноценную платную версию.