У журналиста 29.RU арестовали счет по делу Фонда борьбы с коррупцией

У журналиста архангельского изания 29.RU Ярослава Вареника арестовали счет в Сбербанке. Поводом для этого стало уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Фонд борьбы с коррупцией обвиняют в отмывании 75,5 миллиона рублей. Именно такая сумма ареста на счету у Ярослава Вареника. На его карте было 44,5 тысячи рублей.

Ярослав Вареник:

Я залез посмотреть счет в «Мобильный банк» и увидел объявление, что мой счет арестован. Буквально с утра мне пришли отпускные. На руках у меня только 20 тысяч наличными: скоро я уезжаю в отпуск, и это всё, что у меня есть. Государство выступает в виде какого-то гопника: сначала ко мне пришли домой, отжали телефон и жесткий диск, а теперь отняли деньги.

На прошлой неделе у Ярослава Вареника дома прошел обыск по тому же делу. У него изъяли телефон, жесткий диск, бумаги и блокнот. Кроме Ярослава Вареника, счет заблокирован у другого жителя Архангельска, Олега Боровикова.