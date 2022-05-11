Убытки Rutube из-за хакерской атаки могут достигнуть 1 млрд рублей

Российский аналог YouTube видеохостинг Rutube подвергся самой крупной в истории сайта хакерской атаки 9 мая. В результате сервис остается недоступен, а к восстановлению его работы привлечены эксперты Positive Technologies.

В сервисе заявили, что причиной сбоя стала масштабная атака хакеров, в результате которой поражена инфраструктура сайта и база данных. Так, в сети оказались доступны фрагменты корпоративной информации, внутренней переписки сотрудников и данные аккаунтов пользователей.

Однако злоумышленники не смогли получить доступ к видеоархиву. Кроме того, в Rutube отрицают уничтожение исходного кода сервиса, что могло привести к полному уничтожению данных портала.

Для расследования атаки и устранения ее последствий привлечены несколько экспертных команд, в частности команда специалистов экспертного центра безопасности Positive Technologies. Эксперты уже изучили инструменты, использовавшиеся хакерами.

Директор департамента по продажам инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский оценивает стоимость Rutube в 6−7 млрд руб. Таким образом, простой в работе повлечет за собой убытки, связанные с рекламными контрактами и дополнительными расходами на восстановление, в размере 0,5−1 млрд руб.