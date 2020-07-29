Участницы женской школы медиаменеджеров «7x7» смогут получить по 10 тысяч евро на развитие проектов

Интернет-журнал «7x7» в рамках проекта WE ACT при финансовой поддержке Европейского Союза запускает школу медиаменеджеров для женщин из регионов «Молоток».

В процессе обучения участницы создадут и проработают свои проекты, лучшие из которых получат мини-гранты в размере 10 тыс. евро каждый и менторскую поддержку. Программа рассчитана на пять месяцев бесплатного обучения, в ней смогут принять участие 20 женщин. Они будут определены в ходе конкурсного отбора. Обучение разбито на несколько блоков и подразумевает две очные встречи (в октябре 2020 и в феврале 2021 года) и 10 вебинаров (по вечерам в будни). Программа будет полезна журналистам, редакторам и медиаменеджерам.

В школе медиаменеджеров «Молоток» будут преподавать, в частности, директор «7x7» Павел Андреев, преподаватель факультета Liberal Arts ИОН РАНХиГС Александр Амзин, старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова, директор издания «Бумага» Кирилл Артеменко, главный редактор издания «Мел» Надежда Папудогло и другие тренеры. Оставить заявку на участие в школе и ознакомиться с программой обучения и другими подробностями можно здесь. Последний день подачи заявок — 28 августа.