Участники Мосфинфорума обсудили будущее деловых медиа

Дискуссия «Деловые СМИ vs новые медиа: за кем будущее?» собрала на Московском финансовом форуме руководителей ведущих деловых изданий и всех, кто интересуется современным состоянием российской экономической журналистики.

По словам руководителя объединенной редакции медиахолдинга РБК Петра Канаева, повестка традиционных СМИ во многом совпадает с повесткой новостных агрегаторов, соцсетей и месседжеров, но Telegram сам по себе — это не медиа, это платформа, как и агрегатор. «Большую часть из того, что напишет сегодня анонимный Telegram-канал, «Коммерсантъ» или «Ведомости» уже написали утром или вчера», — сказал Канаев.

«Я конфликта нашего с Telegram не вижу. Он не отнимает нашу аудиторию, мы ему не мешаем, — заявил главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин. — Я знаю канал с большим количеством подписчиков, который переписывает заметки отдела происшествий «Коммерсанта». Нам, в общем-то, это лестно».

Качественная пресса в России тоже никому не нужна, выразил сомнения в будущем независимых СМИ главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов: «Государству в целом нужны лояльные СМИ, но лучше — подконтрольные. Деловые издания нужны бизнесу, но не обществу. Люди не готовы платить за контент».

Медиаменеджерам не за что ненавидеть Telegram-каналы и мессенджеры, уверен генеральный директор ООО «Давыдов.Индекс» Илья Лепихов:

На длинной дистанции читатель разбирается, кому можно верить, а кому нельзя. Потребитель знает, как устроен Telegram, и приблизительно понимает, кто стоит за новостной сеткой. Мы постепенно придем к совершенно консервативной и понятной модели производства и потребления информации в Telegram-канале

«В отличие от Telegram, запрещенного на территории Российской Федерации, мы действуем в рамках закона. Если новость из Telegram-канала прошла фактчекинг, мы ссылаемся на него, неважно, анонимный он или нет. Можно сказать, мы легализуем каналы и заодно их «подкупаем»: они становятся благосклонными и могут «сливать» крайне интересные вещи», — отметил исполнительный директор медиахолдинга «Рамблер» Андрей Цыпер. Если теряешь аудиторию как традиционное СМИ, стоит задуматься о производстве уникального контента для социальных медиа, добавил он.

В результате интерактивного опроса во время дискуссии выяснилось, что для 60 % аудитории основной инструмент формирования повестки — соцсети и Telegram. При этом те же 60% доверяют традиционным деловым СМИ больше, чем новым медиа.

Несмотря на нетипичность сессии «Деловые СМИ vs новые медиа: за кем будущее?» для Московского финансового форума, она собрала полный зал, отметил модератор, главный редактор Business FM Илья Копелевич: «Деятельность медиа — важнейшая часть всех мировых экономических процессов, поэтому мы вписались по тематике в повестку и аудиторию, кажется, немного развлекли. Люди ведь читают СМИ не только по необходимости, но и ради удовольствия, и поговорить об этом интересно многим».