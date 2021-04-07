Учительница танцев из расследования «Важных историй» подала иск к изданию

Айя Белова, учительница танцев из расследования медиа «Важные истории», подала иск к изданию. В материале рассказывается, что фирма, учрежденная Беловой, оказалась создателем люксембургской анонимной конторы, которая приобрела долю в Pirelli для структуры «Роснефти». Доля стоила больше полумиллиарда евро.

В иске Айя Белова утверждает, что вышла из своей фирмы до сделки с Pirelli. Иск девушка подала и к телеканалу «Дождь», который выпустил сюжет о расследовании с его автором Романом Шлейновым. Белова требует опубликовать опровержение и возместить ей 1 млн рублей, но не как компенсацию, а в качестве расходов на судебные издержки.

«Важные истории» в своём Telegram-канале пишут, что с претензиями Беловой редакция не согласна и планирует отстаивать свою позицию в суде: «Претензии преподавательницы танцев Айи Беловой нам искренне непонятны. Мы трижды обращались к Беловой за комментариями, звонили за несколько дней до публикации, — на вопрос о своей бывшей фирме танцовщица не ответила. Бывший гендиректор компании нам тогда заявил, что не может ничего комментировать. <…> Особо подчеркнем, что лично к Беловой у «Важных историй» нет и не было никаких претензий. Нам интересно, кто мог подставить учительницу танцев и организовать сделку для структуры «Роснефти» таким чудесным образом».

Ранее в суд подала сама организация «Роснефть» и потребовала удалить расследование, подав иск к редактору отдела расследований Роману Шлейнову. Компания настаивает, что долю в Pirelli в 2014 году не покупала ни сама «Роснефть», ни кто-либо для «Роснефти». Поэтому требует удалить материал с сайта.