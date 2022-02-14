Учредительницу SOTA Александру Айнбиндер* признали «иноагентом»

Министерство юстиции РФ традиционно в пятницу, 11 февраля, пополнило реестр иностранных агентов. В список попала учредительница издания Sota.Vision (SOTA, Сота) Александра Айнбиндер*.

В конце ноября 2021 года в реестр также был внесён бывший главный редактор издания Олег Еланчик*.

Поддержать редакцию SOTA можно по этой ссылке.

Сейчас в списке СМИ-иноагентов 116 редакций, журналистов, активистов, а также компаний, созданных физлицами для подачи отчетностей.

*Внесены в реестр СМИ-иноагентов