Удаленка, финансы и доставка: как работает «Пензенская правда»

«Пензенская правда» пишет о том, что волнует людей, о том, что с ними происходит. Главное, чтобы это была настоящая жизнь, которой живет подавляющее большинство наших сограждан, а не параллельная вселенная, существующая на федеральных каналах и к реальности имеющая весьма отдаленное отношение.

Действительность выше видимости

Ситуация с пандемией и введением карантина в прошлом году на нас отразилась достаточно тяжело. И дело не в том, что работа на удаленке потребовала вносить изменения в рабочие процессы. Освоить тот же Zoom, прописать гибкий график дежурств и так далее — дело, в принципе, нехитрое. Вопрос с реализацией газеты, в отличие от ряда других регионов, нас тоже особо не затронул, поскольку местное правительство сразу же включило печатную продукцию в список товаров первой необходимости. А вот то, что мы на весьма продолжительный период лишились возможности выезжать в районы, встречаться с людьми, стало существенным ударом. В отличие от многих коллег в онлайне мы большую часть работы строим на живом общении. Люди со своими эмоциями, аргументами для нас важнее и интереснее, чем пресс-релизы и официальные сообщения. Важен не только конфликт, но в первую очередь человек и его поведение, его эмоции. И поэтому, потеряв возможность встречаться с людьми, выезжать в командировки, мы лишились многих своих преимуществ.

Безусловно, современные технологии позволяют сделать интервью с человеком и без личной встречи, но практика показывает: оно не получается таким же живым и искренним. Все-таки мы люди того времени, где настоящее ценилось выше искусственного, действительность выше видимости. Живое общение (неважно: внутри редакции, за ее пределами) — это та энергия, без которой невозможна хорошая газета. Чем дольше ты без этой подпитки, тем труднее потом выйти на прежний уровень.

Удаленка расслабляет

Во время режима самоизоляции мы довольно быстро отладили механизм работы и прописали соответствующие правила. В газетные дни кроме меня в редакции находились либо заместитель, либо ответсек, верстальщики. В остальное время — я и кто-то из замов. Планерки проводились в Zoom, задания раздавались в редакционном чате в Viber. План номера и его прохождение каждый мог видеть в Google-таблицах. В принципе, ничего сложного. Но когда это закончилось, вздохнули с большим облегчением. У нас дружная редакция. Многие темы рождаются именно в процессе живого общения в курилке, за чаем, в житейских разговорах. Мы часто прорабатываем серьезные темы опять же коллективно, и над таким материалом порой работает сразу группа журналистов, что позволяет существенно ускорить процесс.