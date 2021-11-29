Удаленка, финансы и доставка: как работает «Пензенская правда»

Продолжаем делиться опытом регионов
«Пензенская правда» пишет о том, что волнует людей, о том, что с ними происходит. Главное, чтобы это была настоящая жизнь, которой живет подавляющее большинство наших сограждан, а не параллельная вселенная, существующая на федеральных каналах и к реальности имеющая весьма отдаленное отношение.
Действительность выше видимости
Ситуация с пандемией и введением карантина в прошлом году на нас отразилась достаточно тяжело. И дело не в том, что работа на удаленке потребовала вносить изменения в рабочие процессы. Освоить тот же Zoom, прописать гибкий график дежурств и так далее — дело, в принципе, нехитрое. Вопрос с реализацией газеты, в отличие от ряда других регионов, нас тоже особо не затронул, поскольку местное правительство сразу же включило печатную продукцию в список товаров первой необходимости. А вот то, что мы на весьма продолжительный период лишились возможности выезжать в районы, встречаться с людьми, стало существенным ударом. В отличие от многих коллег в онлайне мы большую часть работы строим на живом общении. Люди со своими эмоциями, аргументами для нас важнее и интереснее, чем пресс-релизы и официальные сообщения. Важен не только конфликт, но в первую очередь человек и его поведение, его эмоции. И поэтому, потеряв возможность встречаться с людьми, выезжать в командировки, мы лишились многих своих преимуществ.
Безусловно, современные технологии позволяют сделать интервью с человеком и без личной встречи, но практика показывает: оно не получается таким же живым и искренним. Все-таки мы люди того времени, где настоящее ценилось выше искусственного, действительность выше видимости. Живое общение (неважно: внутри редакции, за ее пределами) — это та энергия, без которой невозможна хорошая газета. Чем дольше ты без этой подпитки, тем труднее потом выйти на прежний уровень.
Удаленка расслабляет
Во время режима самоизоляции мы довольно быстро отладили механизм работы и прописали соответствующие правила. В газетные дни кроме меня в редакции находились либо заместитель, либо ответсек, верстальщики. В остальное время — я и кто-то из замов. Планерки проводились в Zoom, задания раздавались в редакционном чате в Viber. План номера и его прохождение каждый мог видеть в Google-таблицах. В принципе, ничего сложного. Но когда это закончилось, вздохнули с большим облегчением. У нас дружная редакция. Многие темы рождаются именно в процессе живого общения в курилке, за чаем, в житейских разговорах. Мы часто прорабатываем серьезные темы опять же коллективно, и над таким материалом порой работает сразу группа журналистов, что позволяет существенно ускорить процесс.
Ну и чисто психологический момент: работа на дистанционке расслабляет. Меняются внутренние приоритеты человека: он уже привык, что на первом месте у него работа, и вдруг оказывается в условиях, когда в любой момент можно оторваться от нее и побыть с семьей, уделить время ребенку, просто пойти на кухню что-то вкусное съесть или полчасика полежать на диване с книжкой. Это сильно расхолаживает, к такой жизни быстро привыкаешь. И вернуться в прежний рабочий тонус оказывается очень непросто.
С финансовой подушкой
Основные источники дохода у газеты «Пензенская правда» традиционные: подписка, розничная продажа, объявления и реклама. Зарабатываем также ретушью старых фотографий, нанесением принта на футболки и кружки. Из дополнительных услуг термопечать сейчас на первом месте. Раньше лидерство держало изготовление транспарантов для шествия «Бессмертного полка», но теперь «Полк» ушел в онлайн, и оно, естественно, остается невостребованным.
Режим самоизоляции, конечно, ударил по доходам довольно существенно. Помогла финансовая подушка, которую мы всегда стараемся держать на «черный день». Реклама в онлайне в этот период выросла, и радует, что никуда не ушла и по сей день, но потери от бумажной рекламы перекрыть не смогла. Тем не менее к концу года мы смогли выйти на прежний уровень и сейчас идем с небольшим плюсом.
Мы одно из немногих местных изданий, кто хорошо представлен во всех районах области, и поэтому с рекламой к нам в первую очередь идут те, кому нужен областной охват. Ну и невооруженным глазом заметен рост рекламы, связанной с оказанием медицинских услуг.
Почтовая и альтернативная
В начале 2018 года я рассказывал ЖУРНАЛИСТУ, что на первый взгляд эффективнее для нас почтовая подписка: через почту мы тогда распространяли больше половины тиража. Но в процентном отношении у почтовой подписки стабильно отрицательная динамика. Альтернативная подписка, напротив, растет, причем быстрее, чем падает почта.
Сейчас ситуация развивается в том же русле. Я с удовольствием избавился бы от головной боли с альтернативной подпиской, оставив все «Почте России». Но, увы, она с этим не справляется. Сегодня у почтовой и альтернативной подписки примерно равные показатели.
Что касается нашей собственной службы доставки, то в первую очередь она занимается распространением бесплатной газеты «Земляки», которая входит в наш холдинг. Редакционные машины доставляют газеты почтальонам, а те разносят их по почтовым ящикам на своей территории. «Пензенскую правду» в областном центре мы доставляем на редакционном транспорте туда, где организована корпоративная подписка, начиная от 10 экземпляров. В районах области у нас заключены договоры с районными газетами, библиотеками, которые занимаются подпиской и распространением на местах. Многие наши сельские читатели пользуются именно этим вариантом, поскольку он дешевле почтового.
Кроме того, у нас на сайте можно подписаться на электронную версию газеты. Но pdf-версии — товар штучный. Все-таки, мне кажется, каждому свое. Газету или журнал нужно держать в руках.
Мир, в котором мы живем
В первую очередь, как и раньше, мы стараемся писать о жизни, о том, что волнует людей, о том, что с ними происходит. Это может быть история простой крановщицы или успешного фермера; умирающего села, которое поддерживает один-единственный человек, потому что последняя оставшаяся жительница этого села, его мать, не желает перебираться в город; или семьи, несколько лет прожившей в Германии, но вернувшейся в итоге на родину и создавшей здесь успешный бизнес.
Одна из самых популярных рубрик кризисных периодов, коими так богата наша современная история, — «Жизнь и кошелек», посвященная, как я это называю, бытовой экономике. Как правильно покупать в интернете, в какой торговой сети продукты дороже, а где дешевле, почему дорожает картофель или сахар, как сэкономить на покупках, выгоднее ли иметь собственной автомобиль или передвигаться на такси. Это все темы данной рубрики. Пишем и о местных проблемах, которые заботят людей: о загрязнении реки в центре города по вине одного из крупнейших предприятий, недостатках в организации школьного питания, коммунальных неурядицах и так далее.
Конечно, много материалов, посвященных борьбе с коронавирусом, советы врачей, истории переболевших и медиков, сражающихся с заразой. То есть то, что людям важно, полезно и интересно, что может им помочь и о чем они могут поговорить у себя на кухне.
Главное, чтобы это была настоящая жизнь, которой живет подавляющее большинство наших сограждан, а не та параллельная вселенная, которая существует на федеральных каналах, к реальности отношение имеющая весьма отдаленное. Если совсем коротко, наша задача — рассказывать людям про них самих и мир, в котором они живут.
Повод для разговора
Сегодня все что-то проводят и организовывают. Не уверен, что это правильно. Журналист не должен превращаться в аниматора, а газета — выполнять функции НКО. Об этом я уже говорил, и моя точка зрения остается прежней. Каждый должен заниматься своим делом, и газета в первую очередь должна рассказывать, подсказывать, объяснять. И если уж браться за какой-то проект, то в том случае, когда он дает серьезный повод к разговору на газетных полосах.
К сожалению, мы вынуждены были сразу несколько своих проектов «заморозить» до лучших времен, поскольку они требуют большой работы с аудиторией. Такие проекты, как, например, «Читающее село», который мы вели больше года, из кабинета не сделаешь. Тогда мы с помощью спонсоров закупали для одной из небольших сельских библиотек новые книги, регулярно приезжали в это село, общались с жителями, по их просьбам искали для библиотеки новую литературу и на протяжении всего этого периода отслеживали, как хорошая книга меняет жизнь села.
Проводили большую акцию «А что на тарелке?», посвященную школьному питанию. Собирали с помощью читателей лучший опыт, рецепты для школьных столовых, реагировали на жалобы. Кстати, в этом году таким же путем пошло наше областное министерство образования, сделав попытку создать универсальное меню для школ. Обсуждение этого меню мы тоже организовывали и на страницах газеты, и в соцсетях.
С начала этого года вели на своих страницах «Школу выздоравливающего». С помощью соцсетей собирали вопросы читателей, переболевших коронавирусом, о проблемах, возникших в процессе реабилитации, и с помощью специалистов-медиков давали рекомендации.
Навигация по интересам
С весны прошлого года, конечно, нагрузка на сайт pravda-news.ru возросла. И в какой-то момент в лидеры по посещаемости стали выходить не новости, а полезная информация, так называемые справочники: где можно привиться от коронавируса, сделать тест, пройти КТ. На протяжении всего лета в топе был справочник «Где отдохнуть в Пензенской области» с координатами и описанием местных санаториев, пансионатов, туристических баз. Что касается активности аудитории, то сейчас она уже переместилась в соцсети. Но сайт остается очень хорошим навигатором по читательским интересам, и мы внимательно следим, какие темы популярны сегодня, а какие, наоборот, перестают интересовать людей.
У каждой группы в соцсетях своя аудитория, и она требует внимания. Не просто разместить перепост, а еще и поговорить. Фактически каждая группа — это уже отдельное СМИ со своим контентом. Поэтому мы закрепили за каждой из сетей отдельного журналиста. Понятно, что «Одноклассники» — это старшее поколение, и там хорошо заходят краеведческие темы, сад и огород и т.д. «ВКонтакте» — там аудитория помоложе, но наиболее активная. Соответственно подбираем и контент. Пытаемся работать даже с TikTok, относительно которого много стереотипов, на самом же деле это очень интересная площадка.
Но при этом я не считаю, что нужно сломя голову бросаться в сети. Надо помнить, что там мы на чужой территории, это все нам не принадлежит. У нас была хорошая активная группа в Facebook, но однажды нам без каких-либо объяснений просто перекрыли к ней доступ. И все наши труды пошли прахом. И так может случиться с любой группой. Вы можете раскрутить ее, начать зарабатывать, но завтра владельцы сети потребуют с вас за размещение крупную сумму денег, и все это станет невыгодным. В бесплатный сыр я не верю, поэтому сети воспринимаю все-таки как некий вспомогательный канал.
Областная газета «Пензенская правда» (прежние названия — «Известия Пензенского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», «Красное знамя», «Трудовая правда», «Рабочая Пенза», «Сталинское знамя») издается с 1 мая 1917 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 24 полосы формата А3. Тираж — 18 000 экземпляров. Учредитель: министерство внутренней и информационной политики Пензенской области. Издатель: ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда».
Сайт: pravda-news.ru.