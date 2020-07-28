Анастасия Юдина: «Журналисты делали все возможное, чтобы новости выходили»

О том, как тележурналисты в самоизоляции добывали информацию и выходили в эфир, ЖУРНАЛИСТУ рассказала Анастасия Юдина, начальник отдела выпуска дирекции информационного вещания телеканала «Звезда»
— Пандемию никто не ждал и не готовился работать в условиях самоизоляции. Как вы перестраивали процесс производства новостей?
— Многие ведомства очень быстро, до того, как нас стали закрывать на самоизоляцию, перешли на определенный режим работы. Информационные агентства еще в середине марта перевели все мероприятия на площадках своих пресс-центров в онлайн. Они перестали пускать людей туда, где набивается обычно много журналистов. Трансляции стало можно писать с сайта соответствующего информагентства, а вопросы задавать либо на сайте, либо через WhatsApp, либо через электронную почту. Этот режим мероприятий сохранен и до сих пор. Государственные органы (Госдума, Совет Федерации, суды) не пускают в здания журналистов, также предоставляя возможности писать трансляции или предоставляя видео из зала суда, снятое собственной камерой, по окончании мероприятия.
— Соблюдались ли какие-то меры безопасности при организации работы съемочных групп?
— Мы руководствовались нормами и рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава. Средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) выдавались еженедельно. Был даже период, когда все журналисты, и мы в том числе, работали в кадре в масках и перчатках, это пришлось как раз на торжественные мероприятия, проходившие 9 мая.
С начала пандемии и до сих пор все сотрудники, выезжающие на съемки, регулярно сдают тест на коронавирус, несколько раз в месяц. В случае выявления даже сомнительного результата сотрудник не привлекается к съемкам во избежание пересечения с другими членами съемочной группы.
Работа съемочных групп в медицинских учреждениях (больницах, поликлиниках, лабораториях) почти всегда была организована в «чистой» зоне. Если вдруг предполагался вход в «красную» зону, об этом медицинское учреждение предупреждало заранее, потому что любой вошедший в красную зону на выходе отправляется на 14-дневный карантин. А дальше в редакции мы уже принимали решение, идем снимать в «красную» зону или нет.
— А как вы связывались с экспертами?
— Запись экспертов осуществлялась при помощи скайпа, чтобы минимизировать выезды на съемки. Если выезд на съемки осуществлялся, то с соблюдением мер безопасности — съемочная группа в масках, перчатках и соблюдает социальную дистанцию. Кстати о социальной дистанции. Микрофон-удочка вполне позволяет соблюдать положенные полтора метра, проблем с работой при записи интервью не возникало. Но в некоторых пресс-релизах, приглашающих на мероприятия, встречала формулировки — петличный микрофон недопустим. (Чтобы прикрепить микрофон-петличку звукооператор должен подойти вплотную к человеку).
Пандемия и период самоизоляции пришлись на большой праздник, День Победы. Все ветераны соглашались на интервью, приглашали к себе домой. Но мы берегли их здоровье, чтобы они не пересекались с чужими людьми, просили их родственников организовать интервью по скайпу.
— Командировки в другие регионы были у ваших корреспондентов?
— Нет, в этот период нам пришлось отказаться от командировок. Потому что в каждом российском регионе были свои ограничения: либо запрет на въезд из Москвы, либо требование соблюдать карантин 14 дней по прибытии в него. Поэтому мы стали более активно сотрудничать с местными журналистами и телекомпаниями, чтобы получать материалы от них.
— Изменилось ли качество передаваемой информации за это время?
— Информация стала совершенно однотонной, потому что людям перестало быть что-то интересно, кроме коронавируса. Им стала нужна либо статистика, либо информация по вводимым ограничениям и новым больницам. Все информационные поводы в этот период, так или иначе, были связаны с коронавирусом, а задачей журналистов было предоставлять зрителям не только официальную информацию, а еще и разъяснять вводимые ограничения или их снятие.
— Стали ли журналисты работать иначе в условиях, когда у них не было доступа к источникам информации как таковым?
— Нет, ничего в этом плане не изменилось. Как работали до пандемии, так и продолжили работать, хотя сложно было поначалу перестроиться. Раньше все было понятно, собрался, поехал на съемку, а сейчас просто так куда-то поехать или пойти было нельзя. Встал вопрос, где брать картинку?
Но отсутствие свободы перемещения не повлияло на достоверность информации. За это время особых изменений и по проверке данных не произошло. У журналистов федеральных каналов есть правило — выдавать в эфир только проверенную информацию со ссылкой на конкретный официальный источник. Пока такого подтверждения нет, информация не может оказаться в эфире. Это было и до пандемии и останется главным правилом после нее. Если источник сообщает, например, что в России столетняя бабушка вылечилась от коронавируса, то пока не будет подтверждения от медицинского центра Галилеи или какого-то другого центра о том, что эту бабушку выписали домой, информация никуда не пойдет.
— Появились ли какие-то новые подходы к созданию картинки в то время, когда журналисты были ограничены в возможности передвижения?
— Картинка на телевидении всегда была не только собственной, ее брали у российских и зарубежных агентств, из Интернета, YouTube, ссылаясь на автора. Качество видео из YouTub хуже, чем снятое на профессиональную камеру, но так мы работали всегда. Просто в условиях пандемии по понятным причинам этих видео стало больше, чем собственных сьемок.
— Отношения между коллегами как-то изменились в условиях самоизоляции?
— Люди стали больше друг друга поддерживать, потому что все понимали, что мы работаем в сложных и непростых условиях. Наши журналисты несколько недель, когда были жесткие ограничения, выходили в эфир из дома. Мужчинам было проще, чем девушкам. Представьте себе, утром ведущая сама себя должна была причесать и накрасить, что в домашних условиях сделать крайне сложно. Кстати говоря, профессиональный грим требует определенных навыков и накладывается он не для того, чтобы человек выглядел ярко, а для создания нормального внешнего вида, потому что камера и студийный свет очень меняют внешность человека. Кроме того, ведущая должна была подключить ноутбук и выйти через скайп в прямой эфир. Сложности были у монтажеров, которые у себя дома работали на монтажной программе. Им не у кого было что-либо оперативно спросить и с кем-либо посоветоваться, если что-то не подключалось. Журналисты работали по-настоящему в полевых условиях, наверное, поэтому все мы стали с большим уважением относиться и друг к другу, и к профессии, делая все возможное, чтобы новости выходили.
— Чему вас научила работа в условиях самоизоляции?
— Новости — живой продукт, выходящий в прямом эфире, продукт командной работы. Без какого-либо члена команды они просто не выйдут в эфир. Поэтому все каналы разрабатывали технологию работы в прямом эфире в совершенно новых для всех условиях — пандемии коронавируса.
Мы проходили разные этапы: работали все в редакции с соблюдением мер безопасности (социальная дистанция и ношение масок), работали частично в редакции, частично дома на удаленке (в частности, выпускающая бригада в редакции в студии, обеспечивающие эфир люди, на удаленной работе). В самый пик распространения коронавируса максимально соблюдали самоизоляцию и несколько недель эфиры новостей выходили из домов ведущих при помощи их ноутбуков и смартфонов. А видео монтажеры монтировали в домашних монтажных программах. Этой тактики почти все два месяца самоизоляции придерживался и телеканал Россия 24: все ведущие и корреспонденты выходили в эфир из квартир и домов. Логотип канала был изменен на «СидимДома24». На данном этапе мы работаем по схеме — выпускающая бригада в редакции, остальные дома на удаленном доступе. В случае больших и масштабных мероприятий (9 мая, парад 24 июня, день ВМФ 26 июля) максимальное число сотрудников выходит в редакцию для обеспечения информационного сопровождения этих событий. В организации работы нам помогают современные средства связи (WhatsApp, Telegram, Zoom), удаленный доступ к лентам новостей, базе видеоматериалов, монтажным программам. Сохранен формат традиционных новостных «летучек» (совещаний в начале и в конце дня с обсуждением повестки дня) с помощью средств связи.
— В настоящее время карантин снят, люди возвращаются постепенно к нормальной жизни. Как работает телевидение сегодня?
— Все описанные выше новые условия работы сохраняются и до сих пор. И онлайн мероприятия, и трансляции из государственных органов, и выезд на съемки в средствах индивидуальной защиты. Вполне вероятно для работы на ряде мероприятий в ближайшее время будут просить актуальную справку об отсутствии коронавируса. Это станет неотъемлемой частью съемочного процесса в ближайшее время. Также уже никуда не уйдут плотно вошедшие в журналистскую жизнь запись интервью по скайпу и получение видеоматериалов от самих организаторов мероприятий.
Анастасия Юдина, начальник отдела выпуска дирекции информационного вещания телеканала «ЗВЕЗДА», в обязанности которой входит мониторинг лент информационных агентств, сайтов, новостей других телеканалов, взаимодействие с органами госвласти, составление информационной картины дня, формирование графика съемок, подготовка и оформление командировок, контроль за попаданием материалов в эфир выпусков новостей, взаимодействие с корреспондентами и выпускающими бригадами. На телеканал Министерства обороны «ЗВЕЗДА» в новости пришла в 2007 году.