Анастасия Юдина: «Журналисты делали все возможное, чтобы новости выходили»

Но отсутствие свободы перемещения не повлияло на достоверность информации. За это время особых изменений и по проверке данных не произошло. У журналистов федеральных каналов есть правило — выдавать в эфир только проверенную информацию со ссылкой на конкретный официальный источник. Пока такого подтверждения нет, информация не может оказаться в эфире. Это было и до пандемии и останется главным правилом после нее. Если источник сообщает, например, что в России столетняя бабушка вылечилась от коронавируса, то пока не будет подтверждения от медицинского центра Галилеи или какого-то другого центра о том, что эту бабушку выписали домой, информация никуда не пойдет.

— Появились ли какие-то новые подходы к созданию картинки в то время, когда журналисты были ограничены в возможности передвижения?

— Картинка на телевидении всегда была не только собственной, ее брали у российских и зарубежных агентств, из Интернета, YouTube, ссылаясь на автора. Качество видео из YouTub хуже, чем снятое на профессиональную камеру, но так мы работали всегда. Просто в условиях пандемии по понятным причинам этих видео стало больше, чем собственных сьемок.

— Отношения между коллегами как-то изменились в условиях самоизоляции?

— Люди стали больше друг друга поддерживать, потому что все понимали, что мы работаем в сложных и непростых условиях. Наши журналисты несколько недель, когда были жесткие ограничения, выходили в эфир из дома. Мужчинам было проще, чем девушкам. Представьте себе, утром ведущая сама себя должна была причесать и накрасить, что в домашних условиях сделать крайне сложно. Кстати говоря, профессиональный грим требует определенных навыков и накладывается он не для того, чтобы человек выглядел ярко, а для создания нормального внешнего вида, потому что камера и студийный свет очень меняют внешность человека. Кроме того, ведущая должна была подключить ноутбук и выйти через скайп в прямой эфир. Сложности были у монтажеров, которые у себя дома работали на монтажной программе. Им не у кого было что-либо оперативно спросить и с кем-либо посоветоваться, если что-то не подключалось. Журналисты работали по-настоящему в полевых условиях, наверное, поэтому все мы стали с большим уважением относиться и друг к другу, и к профессии, делая все возможное, чтобы новости выходили.

— Чему вас научила работа в условиях самоизоляции?

— Новости — живой продукт, выходящий в прямом эфире, продукт командной работы. Без какого-либо члена команды они просто не выйдут в эфир. Поэтому все каналы разрабатывали технологию работы в прямом эфире в совершенно новых для всех условиях — пандемии коронавируса.

Мы проходили разные этапы: работали все в редакции с соблюдением мер безопасности (социальная дистанция и ношение масок), работали частично в редакции, частично дома на удаленке (в частности, выпускающая бригада в редакции в студии, обеспечивающие эфир люди, на удаленной работе). В самый пик распространения коронавируса максимально соблюдали самоизоляцию и несколько недель эфиры новостей выходили из домов ведущих при помощи их ноутбуков и смартфонов. А видео монтажеры монтировали в домашних монтажных программах. Этой тактики почти все два месяца самоизоляции придерживался и телеканал Россия 24: все ведущие и корреспонденты выходили в эфир из квартир и домов. Логотип канала был изменен на «СидимДома24». На данном этапе мы работаем по схеме — выпускающая бригада в редакции, остальные дома на удаленном доступе. В случае больших и масштабных мероприятий (9 мая, парад 24 июня, день ВМФ 26 июля) максимальное число сотрудников выходит в редакцию для обеспечения информационного сопровождения этих событий. В организации работы нам помогают современные средства связи (WhatsApp, Telegram, Zoom), удаленный доступ к лентам новостей, базе видеоматериалов, монтажным программам. Сохранен формат традиционных новостных «летучек» (совещаний в начале и в конце дня с обсуждением повестки дня) с помощью средств связи.

— В настоящее время карантин снят, люди возвращаются постепенно к нормальной жизни. Как работает телевидение сегодня?

— Все описанные выше новые условия работы сохраняются и до сих пор. И онлайн мероприятия, и трансляции из государственных органов, и выезд на съемки в средствах индивидуальной защиты. Вполне вероятно для работы на ряде мероприятий в ближайшее время будут просить актуальную справку об отсутствии коронавируса. Это станет неотъемлемой частью съемочного процесса в ближайшее время. Также уже никуда не уйдут плотно вошедшие в журналистскую жизнь запись интервью по скайпу и получение видеоматериалов от самих организаторов мероприятий.