UfaTime.ru проводит сбор денег для погашения судебного долга

В ноябре башкирское издание UfaTime.ru обязали выплатить штрафы общей суммой в 460 тысяч рублей за публикацию видео о жестоком обращении родителей с ребёнком.

В июле 2020 года в одном из дворов Благовещенска родители избивали сына. Очевидец снял это на видео, а редакция UfaTime.ru захотела привлечь органы опеки к ситуации и опубликовала новость.

На видео о жестоком обращении с ребёнком обратил внимание Роскомнадзор и решил оштрафовать редакцию UfaTime.ru за отсутствие разрешения родителей на публикацию видео с несовершеннолетним. Мировой суд и районный суд Кировского района Уфы подтвердили нарушение и назначили три штрафа — главному редактору, директору и предприятию. Общая сумма составила 460 тысяч рублей.

Сейчас СМИ находится на грани банкротства. Штраф необходимо погасить до 21 февраля. Такой суммы у редакции нет, поэтому сотрудники обратились за помощью к коллегам и жителям Башкортостана. Сейчас собрано 15 827 рублей (на 20.01.2021). За материальную помощь обещают годовую подписку на ежедневные новости от редакции без рекламы. Помочь редакции можно здесь.