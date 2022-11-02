УФАС напомнило Ксении Собчак о незаконности рекламы алкоголя в интернете

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства.

Как следует из постановления, в одном из Youtube-каналов появилась реклама игристого вина, распространителем которой выступила индивидуальный предприниматель Ксения Собчак.

Между тем, согласно закону о рекламе, в России запрещается рекламировать алкоголь в интернете. Кроме того, должна присутствовать маркировка о вреде потребления спиртного. Таким образом, согласно заключению антимонопольного органа, действия Собчак подпадают под действие статьи 14.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства о рекламе».

«УФАС по Москве постановил признать должностное лицо – ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения <…> назначить наказание в виде предупреждения», - сообщили в антимонопольном органе.