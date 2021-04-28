Журналисты проигрывают пользователям

Дмитрий Коноплев (Челябинский государственный университет)

Интернет-СМИ с открытым доступом к публикациям проигрывают в конкурентной борьбе UGC-площадкам, потому что они не могут конкурировать в скорости размещения информации с платформами пользовательского контента, так как вынуждены проводить фактчекинг пользовательской информации.

Кроме того, площадки пользовательского контента предоставляют аудитории больше открытых возможностей для взаимодействия с контентом (прямое комментирование, шеринг и другие варианты непосредственной сетевой коммуникации), что для части аудитории является решающим фактором при выборе источника информации и облегчает взаимодействие с этим источником.

Пользователи предпочитают узнавать местные новости из максимально географически близких им источников, поэтому трафик на локальные инфоповоды (как в виде просмотров, так и в виде уникальных посетителей) оказывается выше на UGC-площадках, нежели на сайтах интернет СМИ, где такие новости не могут составлять основной массив публикаций в силу специфики информационной политики интернет-изданий.

Площадки пользовательского контента отличаются большей свободой в размещении контента, на который в сетевых СМИ распространяются как редакционные, так и законодательные ограничения (например, на наличие нецензурной брани), что создает у аудитории UGC-платформ ощущение открытости таких ресурсов для свободного комментирования и отсутствия внешнего контроля, хотя на самом деле такая точка зрения не соответствует действительности

Ирина Соколова (Московский политехнический университет)

Пользовательский контент все более приближается к профессиональному, а в отдельных случаях уже и стал им. Несмотря на то, что на платформе «Яндекс. Дзен» превалируют сугубо авторские каналы, тут действительно имеются и те, что выросли из личных блогов до полноценных редакций, состоящих из многих сотрудников. Таков канал «Книга животных», создатель которого, не будучи биологом, со временем объединил вокруг себя специалистов 78 различных биологических наук. Они выступают не только в роли авторов, но и в качестве научных редакторов.

На платформе «Яндекс.Дзен» в настоящее время используются две основные стратегии выявления недоброкачественных в плане достоверности содержания публикаций. Одна из них — начавшиеся с лета 2020 года опросы пользователей сервиса, которые после ознакомления с определенной публикацией могут выбрать один из трех ответов на вопрос «Доверяете ли вы автору этой публикации?»: «Нет, автор не похож на эксперта», «Сложно сказать» и «Да, автор явно разбирается в теме». Однако надо понимать, что пользователь, встретившись с естественнонаучным контентом, не всегда способен выбрать адекватный вариант ответа, поскольку сам не является экспертом. При отсутствии желания он может не делать этот выбор вообще.

Вторая стратегия сложнее, так как реализуется благодаря профессиональной программе фактчекинга, запущенной осенью 2020 года. Публикации, получающие наибольший охват, а также те, на которые поступают жалобы со стороны пользователей платформы, подвергаются особой проверке независимо несколькими специалистами. Такие специалисты привлекаются из организаций-партнеров «Яндекс.Дзена». Среди них информационные агентства ТАСС и «Интерфакс», интернет-издание «The Bell», фактчекинговый проект «Проверено» и Высшая школа экономики.

Особое внимание следует обратить на проект «Проверено», на сайте которого есть специально выделенная тема «Лженаука». Тут детально и со ссылками на источники разбираются различные заблуждения из области науки, которыми пронизано массовое сознание, что можно назвать примером применения технологий фактчекинга в практике критического рассмотрения научно-популярных произведений.

Евгения Карпова (Марийский государственный университет)

Участие представителей аудитории СМИ в формировании его содержания сложилось гораздо раньше, чем СМИ вышли в интернет. Письма в редакцию всегда были формой связи аудитории и СМИ; сюда же можно отнести возможность читателей прислать свое творчество в газету для последующей публикации. Это могут быть стихи, художественная проза, материалы в художественно-публицистических жанрах.

Исследователи традиционно относят к пользовательскому контенту комментарии, опросы и голосования, а также фото- и видеоматериалы с места событий, присланные в редакцию читателями/зрителями. Однако сегодня можно говорить о том, что UGC в медиасфере имеет гораздо более обширные возможности реализации: некоторые новые медиа изначально позиционируют себя как платформы, содержание которых в значительной степени состоит из пользовательских материалов (обработанных редакцией). Так действует сайт «Батенька, да вы трансформер», где опубликована подробная инструкция для всех, кто желает стать автором этого самиздата. Таким образом, в настоящее время социальные сети, объединяющие большое количество коммуникантов в онлайн-пространстве, оказывают значительное влияние на дискурс сетевых СМИ.