Сахалинские СМИ в эпицентре скандалов

Одни называют средства массовой информации четвертой властью. Другие сравнивают СМИ с канарейкой, которую шахтеры брали в шахту, чтобы она как живой чувствительный детектор предупреждала о метане, из-за которого часто происходят взрывы — так и журналисты должны вовремя чувствовать опасность, чтобы предотвращать проблемы в обществе.

Сахалинцы считают, что у них в области эту «власть» лихорадит, журналистике-канарейке пытаются накинуть мешок на клетку, чтобы не создавала общественный резонанс. О них можно писать в разных жанрах: криминальное расследование, репортаж: проверено на себе, снимать триллер и трагифарс или объединить все жанры сразу. Говорят, что «желтая пресса» любит освещать «жаренные факты», но в данном случае сахалинские СМИ сами стали эпицентром подобных событий и невольным поставщиков новостей для своих собратьев.

Образ канарейки особенно уместен в случае, связанном с газетой «Углегорские новости», где, по словам журналистов, был совершен рейдерский захват местной администрацией и стоящей за ней Восточной угольной компанией, которая не хотела допустить публикации материала об экологической катастрофе, вызванной последствиями схода угольного отвала в реку Желтая в районе Солнцевского угольного разреза. В результате нерестовая речка осталась без рыбы, а жители без качественной питьевой воды. А тем, кто живет рядом неофициально предлагают покидать родные дома. Так они рассказывают в интервью корреспондентам «Углегорских новостей».

Плановый номер газеты не вышел, так как помещения редакции и типографии были обесточены, а руководитель МАУ «Издательский дом» Зинаида Макарова уволена с работы. Она, похоже по недосмотру мэрии, осталась пока в качестве редактора. В районе начали собирать подписи за отставку мэра Сергея Дорощука, который лично выгонял сотрудников с места работы. Один известный московский журналист сказал, что такое вопиющее событие было только во время революции 1917 г.

Правда, после общественного возмущения газета была отпечатана. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ обращения для правовой оценки действий мэра Углегорского городского округа Сергея Дорощука по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ).

Губернатор Валерий Лимаренко, познакомившись с общей ситуацией в Углегорском районе, предложил мэру уйти в отставку, потому что «жители оценивают его работу не удовлетворительно и он не слышит людей». Кроме того, Лимаренко подчеркнул: любые нарушения действующего законодательства, трудовых прав и гарантий работников, вмешательство в деятельность редакций СМИ недопустимы. Сейчас по этому вопросу областная прокуратура проводит проверку.

А пока временно ИД «Углегорские ведомости» возглавляет Кирилл Кобяков, который сейчас является членом регионального штаба ОНФ, до этого руководивший исполкомом данной организации в Сахалинской области. Напомним, что возглавляет Народный фронт лично Владимир Путин, который, кроме всего прочего, также занимает пост верховного главнокомандующего. Парадокс в том, что его ставленник несколько лет злостно уклонялся от призыва в армию. Работники военкомата неоднократно информировали об этом Исполком ОНФ и посещали Кобякова в его рабочем кабинете, пытаясь уговорить представителя президента выполнить свой священный долг. Но Кирилл был непреклонен и держал оборону. А потом не состоявшийся защитник родины с «чистой совестью» шел бороться за интересы страны и народа. Просто сюжет для фельетона или рассказа в духе Гоголя.

Депутат Городской думы Южно-Сахалинска Евгений Любый говорил по этому поводу в интервью одному из СМИ: «Мне лично удивительны такие двойные стандарты: публичный человек, который сам нарушает закон, возглавляет в области ОНФ. Как можно бороться в таком случае с коррупцией, неэффективными тратами, с нарушениями законности властью? Речь в данном случае идет даже не о моральном облике гражданина Кобякова, сколько о доверии населения к деятельности ОНФ, который был создан по инициативе Президента РФ Владимира Путина».

Конфликт с «Углегорскими новостями» активно освещал ИА Sakh.com. «Сахком» — пожалуй, самое популярное СМИ на Сахалине и Курилах. Там недавно уволили главного редактора Ксению Семенову. По заявлению директора издания Альберта Ли, причиной стал «этический конфликт», а именно параллельное сотрудничество Семеновой со СМИ, финансируемым из близких к правительству источником. Семенова опровергает эту информацию, но ее работодатель привел видеозаписи и другие данные, которые, по его мнению, доказывают верность принятого им решения.

Но и в самих государственных СМИ на островах не все гладко. Например, кадровая лихорадка на протяжении нескольких лет не прекращается в медиахолдинге «Губернские ведомости». На протяжении нескольких лет там неоднократно менялись руководители, которых завозили с материка, и сами журналисты. Несколько человек написали заявления об уходе, не желая работать с одним из таких «варягов».

Правоохранительные органы провели выемку документов и возбудили два уголовных дела против его руководителей по части 4-й статьи 160 УК России (присвоение или растрата). Один из них к тому времени даже успел стать заместителем губернатора Сахалинской области и уйти в отставку.

Вся эта информация лишь верхушка айсберга, скрывающая причины того, что население не получает в должной мере профессиональной и объективной информации, что приводит к увеличению оттока людей на различные интернет-платформы и каналы, где также нет гарантии достоверного освещения событий.

Если дело пойдет так дальше, журналистика потеряет остатки своего былого престижа, а окончательно станет прямой или косвенной рекламой и пропагандой. Чтобы ситуация не стала необратимой, пора Союзу журналистов России высадить на Сахалине и Курилах десант с перьями на перевес, чтобы разобраться с проблемами прессы и положением в области.