Как повысить узнаваемость бренда и привлечь читателей разного возраста: опыт газеты «Новости Югры»

У «Новостей Югры» много планов по расширению охвата, повышению качества и привлекательности контента, развитию обратной связи. Но главная наша задача — оставаться людьми, которым не все равно. Которые не просто информируют о событиях общественно-политической жизни региона, но и сами в них участвуют, а иногда и создают.

Что мы делаем для того, чтобы тексты нашей газеты были интересными и востребованными у читателей? Дело в том, что «Новости Югры» — конвергентная редакция. Для наших читателей это не только газета, но и сайт, аккаунты в соцсетях и социально значимые акции.

Вообще еще несколько лет назад переход традиционных СМИ к конвергентной журналистике считали катастрофой. Но на практике все оказалось не так. Для коллектива «Новостей Югры» сегодняшние реалии и их понимание — это новые возможности для увеличения аудитории и числа партнеров, для творчества и профессионального роста.

Потенциал для этого был: устойчивый бренд, понимание процессов и профессиональный коллектив, который необходимо усилить всего лишь специалистами по видеосъемке и монтажу, SEO и SMM. Дополнительно понадобилось обучить рекламную службу продавать не печатные площади, а предлагать заказчику правильный набор инструментов, находящихся в арсенале издания. Отталкиваясь от собственного опыта, мы советуем коллегам проводить эту работу в комплексе: поэтапный переход ощутимого эффекта может и не дать.