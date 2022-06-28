Незаменимые есть: как работать после ухода Adobe и Canva с российского рынка

Доступ к привычным программам и альтернативы
Adobe долгое время был главным поставщиком программного обеспечения для российских креаторов: дизайнеров, фотографов, монтажеров, верстальщиков, иллюстраторов. Однако с марта 2022 года в России нельзя купить продукты компании, в том числе продлить лицензию на уже установленный софт. Аналогов такого программного обеспечения нет. За 40 лет существования продукты Adobe стали промышленным стандартом. Особенно страдает печатная отрасль, которая во многом завязана на препрессе — типографии работают со стандартными шаблонами, которые нельзя изменить.
1 июня об уходе с российского рынка заявила и Canva — один из самых удобных и популярных сервисов по созданию визуального контента. Сотрудники медиа и дизайнеры остались без привычных инструментов. ЖУРНАЛИСТ поговорил с экспертами и выяснил, какие есть лазейки для сохранения доступа к привычным программам.
Вот четыре варианта сохранить доступ к пакету Adobe:
1. Завести счет в иностранном банке. Самый надежный способ, который позволит продлить лицензию Adobe наверняка. Однако это связано с бюрократическими сложностями. В большинстве случаев для открытия счета нужно личное присутствие.
Карту можно сделать в странах ЕС, например, в Сербии понадобится паспорт, справка о регистрации по месту пребывания, могут попросить и другие документы, пишет РБК. В странах СНГ процедура проще, в основном требуют только загранпаспорт, ИНН и договор аренды. Личное присутствие все так же требуется. Конечно, можно заключить договор с юридической компанией, которая станет посредником. Однако и тут есть риски: доступ к счету могут ограничить через какое-то время, предупреждает РБК.
2. Оплатить картой друга из-за границы. Человек меняет в личном кабинете Adobe номер счета на зарубежный, — и вуаля, подписка продлевается. Сложность может возникнуть с оплатой услуг ваших заграничных друзей – во многих российский банках SWIFT-переводы перестали работать или их обложили большими комиссиями.
3. Воспользоваться услугами людей с зарубежными картами на Авито. На популярном сервисе частных объявлений есть много предложений по «подключению лицензионного пакета Adobe». ЖУРНАЛИСТ связался с двумя продавцами и убедился, что купить можно как «пиратку», так и официальный доступ через иностранные счета продавца. Читайте отзывы, просите продавца подробно уточнить процедуру подключения лицензионной версии и предоставить документы, чтобы не купить «кота в мешке».
4. Пиратить. Не рекомендуем и не поддерживаем такой способ, но, к сожалению, некоторые им пользуются. Юлия Плотник, арт-директор брендингового агентства LINII, отмечает: «С сожалением осознали, что вернулись на 10 лет назад во времена, когда считалось нормальным пользоваться пиратским контентом. Вопрос остается только в том, будут ли появляться новые пиратские версии, чтобы вовремя получать доступ к последним фишкам программ».
Российский рынок покинула еще одна крупная компания: с июня доступ к сервису Canva для российских клиентов заблокирован. Можно пользоваться сервисом через VPN, но это существенно замедлит работу из-за нестабильного интернет-соединения. К тому же, Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы: Proton VPN, Nord VPN, Windscribe и другие уже не работают. SMM-специалистам остается только искать аналоги ушедшего сервиса. Вот приложения, которые частично смогут заменить Canva.
1) Figma. Это бесплатный, удобный, нативный инструмент, который пока не собирается уходить с рынка. В нем можно создавать готовые шаблоны и посты для социальных сетей. Он поддерживает шрифты Google Fonts, стили можно менять. Доступ к проекту можно настроить на нескольких человек и работать в команде.
2) Supa.ru. Сервис по созданию видеороликов, который позволяет в том числе работать с иллюстрациями. Большой выбор шаблонов, можно загружать свои фото и видео. Инструменты по анимации элементов и работе с текстом тоже присутствуют. Сервис бесплатный, скачивать готовые изображения позволяет без водяного знака.
3) PicMonkey.com. Это простой в работе сервис с интуитивно понятным интерфейсом. Представлено много графических элементов, шрифтов, шаблонов и стоковых изображений. Одно из преимуществ — возможность ретушировать фотографии и добавлять узоры или эффекты. Есть пробный период, но сохранение готовых проектов возможно только на платном тарифе: от 8$ для новичков до 23$ для бизнеса в месяц. Оплата картами Visa или Mastercard, с российских невозможна.
4) Visme.co. Это платформа для создания визуала: от презентаций до инфографики. В Visme удобно оформлять посты для социальных сетей, потому что сервис предлагает как готовые шаблоны, так и возможность создать проект с нуля. Можно работать с анимацией и видеоконтентом. Минус — скачивание готового проекта возможно только при платной подписке, минимальная стоимость 12,25$ в месяц зарубежными картами.
5) Flyvi.io. Интерфейс этого сервиса похож на Canva, есть широкий выбор шаблонов. Flyvi хорошо подойдет тем, кто много работает с социальными сетями. Есть стоковые фото и видео, можно работать и со своими исходниками. Минус — после окончания пробного периода в бесплатной версии скачивание доступно только с водяным знаком. Но стоимость подписки достаточно демократичная: от 399 рублей в месяц, оплатить можно российскими картами.
6) Easil. Онлайн-редактор для создания постов и историй в социальных сетях. Большая база шаблонов, гифок, шрифтов. Предусмотрен выбор цветов и размеров объектов, надписей и других элементов. Можно работать со своими изображениями. Бесплатный тариф предлагает использовать 60 картинок и 25 фото. Платная подписка от 7,5$ в месяц иностранными картами.
7) PicsArt. Фоторедактор, в котором также можно создавать шаблоны для постов в социальных сетях. У сервиса большое количество функций по обработке изображений, можно работать с текстом. Минус — спустя время отредактировать текст на макете не получится. Оплата: 4,66$ в месяц картами Visa или Mastercard, с российской карты оплатить не получится.