Незаменимые есть: как работать после ухода Adobe и Canva с российского рынка

Adobe долгое время был главным поставщиком программного обеспечения для российских креаторов: дизайнеров, фотографов, монтажеров, верстальщиков, иллюстраторов. Однако с марта 2022 года в России нельзя купить продукты компании, в том числе продлить лицензию на уже установленный софт. Аналогов такого программного обеспечения нет. За 40 лет существования продукты Adobe стали промышленным стандартом. Особенно страдает печатная отрасль, которая во многом завязана на препрессе — типографии работают со стандартными шаблонами, которые нельзя изменить.

1 июня об уходе с российского рынка заявила и Canva — один из самых удобных и популярных сервисов по созданию визуального контента. Сотрудники медиа и дизайнеры остались без привычных инструментов. ЖУРНАЛИСТ поговорил с экспертами и выяснил, какие есть лазейки для сохранения доступа к привычным программам.

Вот четыре варианта сохранить доступ к пакету Adobe:

1. Завести счет в иностранном банке. Самый надежный способ, который позволит продлить лицензию Adobe наверняка. Однако это связано с бюрократическими сложностями. В большинстве случаев для открытия счета нужно личное присутствие.

Карту можно сделать в странах ЕС, например, в Сербии понадобится паспорт, справка о регистрации по месту пребывания, могут попросить и другие документы, пишет РБК. В странах СНГ процедура проще, в основном требуют только загранпаспорт, ИНН и договор аренды. Личное присутствие все так же требуется. Конечно, можно заключить договор с юридической компанией, которая станет посредником. Однако и тут есть риски: доступ к счету могут ограничить через какое-то время, предупреждает РБК.

2. Оплатить картой друга из-за границы. Человек меняет в личном кабинете Adobe номер счета на зарубежный, — и вуаля, подписка продлевается. Сложность может возникнуть с оплатой услуг ваших заграничных друзей – во многих российский банках SWIFT-переводы перестали работать или их обложили большими комиссиями.