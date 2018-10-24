Британское правительство отказалось от термина fake news

Британское правительство отказалось от использования термина fake news («фейковые новости»). Его решили заменить словом «дезинформация», передает «Радио Свобода».

Отказаться от термина «фейковые новости» рекомендовал британский парламент, так как, по его мнению, у выражения нет точного определения. Под «фейковыми новостями» может иметься в виду как неточность или ошибка в тексте, так и «вмешательство иностранного государства в демократические процессы». В правительстве Великобритании согласились с этим мнением и предложили заменить «фейковые новости» на «дезинформацию» в значении «преднамеренное создание и распространение ложной или манипулируемой информации с целью обмануть или ввести в заблуждение аудиторию, а также для получения политической, финансовой или личной выгоды».

В 2017 году выражение fake news стало словосочетанием года по версии одного из ведущих словарей английского языка — Collins English Dictionary. Сам словарь объясняет выражение fake news как «ложную, нередко сенсационную информацию, которую распространяют под видом новости».

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