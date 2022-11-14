Украина отозвала аккредитацию журналистов CNN и Sky News за репортажи из Херсона

Нескольких журналистов лишили аккредитаций в связи с нарушением правил работы в районе ведения боевых действий. Такое решение было принято генштабом Вооруженных сил Украины.

В Генштабе не уточнили, у каких именно журналистов были отозваны разрешения на работу. «Детектор медиа» со ссылкой на источники сообщает, что разрешение на работу было отменено как минимум у шести журналистов съемочных групп, в том числе репортеров из CNN и Sky News. В тот же период в Херсоне работали съемочные группы «Суспільне» («Общественного»), Hromadske и канала «Рада».

Ранее, 11 ноября, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на время проведения мероприятий по разминированию Херсона представителям СМИ будет закрыт въезд в город. 12 ноября было объявлено о введении комендантского часа, а также об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы.