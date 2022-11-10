Украина ввела санкции против Олега Кашина*

Российский журналист Олег Кашин* попал под санкции Киева. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В списке лиц, попавших под санкции, под номером 2153 оказался и Олег Кашин*. Санкции, в частности, предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз, лишение государственных наград Украины. Санкции введены на пять лет.

Причины внесения Олега Кашина* в список не указываются.

Олег Кашин* ранее работал в «Коммерсанте», «Известиях», «Комсомольской правде» и других российских СМИ. Последние годы живет в Лондоне. Минюст РФ внес его в реестр СМИ-иноагентов в начале июня.

*Внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента