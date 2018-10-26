Союз журналистов Украины выступил против искоренения русскоязычных изданий

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языковых квотах для печатных изданий. В Союзе журналистов Украины считают, что это угрожает сложившейся экономической модели в отрасли.

Суть новой инициативы в постепенном отказе печатных изданий Украины от использования русского языка. В течение двух-трех лет всем печатным СМИ предстоит перейти на государственный украинский язык. Медиасообщество Украины тревожно относится к данным изменениям. За русскоязычные газеты и журналы украинские потребители в буквальном смысле голосуют гривной. Еще одной финансовой проблемой может стать требование параллельно печатать тираж русскоязычных газет и журналов на украинском языке.

Сергей Томиленко, Глава Союза журналистов Украины, заявил, что такая инициатива приведет «не к развитию украиноязычной прессы, а к общему сокращению читательской аудитории». Ведь украинцы, привыкшие к чтению на русском, перейдут на другие платформы.

Профессиональное сообщество предлагает, чтобы «газеты, печатные СМИ не были заложниками каких-либо политических решений». По его мнению Томиленко, предложенные депутатами поправки стоит изъять из закона и отдельно обсудить в рамках комитета свободы слова:

Мы поддерживаем распространение украинского языка. Но если мы говорим про печатные СМИ - про журналы и газеты - то это вопрос экономической категории, решения о покупке газеты и журнала принимает наш гражданин, если мы смотрим, что у нас за последние три года существенно падают тиражи, вообще, всех газет - и украиноязычных, и русскоязычных...

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