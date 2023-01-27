Украинская телеведущая Ефросинина* попала в российский реестр террористов

Росфинмониторинг внес украинскую телеведущую Марию Ефросинину* в реестр террористов и экстремистов.

Согласно правилам формирования реестра, Росфинмониторинг может включить в список людей, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору передают Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД.

Ефросининой* 43 года, она родилась в Крыму в Керчи. Работала на украинском Первом национальном телеканале (УТ-1), в утренней программе «Подъем» на «Новом канале», на телеканале «Интер». В 2005 году была ведущей музыкального конкурса «Евровидение» на Украине. В 2018 году стала почетным послом фонда ООН в области народонаселения на Украине.

Сейчас ведет свой YouTube-канал, на который подписаны 638 тыс. человек. Также является основательницей общественной организации «Фонд Маша», которая занимается помощью женщинам и детям, пострадавшим от насилия.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов