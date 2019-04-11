Украинская журналистка вызвала Скабееву на дебаты

Теги: 
Ольга Скабеева
Янина Соколова
Апр 11, 2019

Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты ведущую программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольгу Скабееву.

Раз ты во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты Соколова — Скабеева. Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа.

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Ранее Скабеева заявила, что готова провести дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский».

Источник: РИА Новости
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