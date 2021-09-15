Украинские журналисты обратились к генеральному секретарю ООН

Журналисты заблокированных СМИ Украины обратились с открытым письмом к генсеку ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, спецдокладчику по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и пресс-секретарю Управления по правам человека.

В письме говорится, что действия украинской власти являются «образцом нарушения принципа верховенства права и примером несоблюдения свободы слова». В феврале без каких-либо юридических оснований были закрыты телеканалы «112 Украина», Newsone и Zik, после чего «почти полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти офиса президента Украины».