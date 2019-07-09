Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne заявил, что отменяет телемост с российским «Россия 1» из-за угроз:

Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей <...> привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака.

Также звучали прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких, которые возвращают Украину «во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы», уточнили в NewsOne:

Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно.

На 12 июля был запланирован телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между украинским и российским народами.

Инициатива вызвала возмущение в Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии бывшего президента страны Петра Порошенко и у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

В Кремле, напротив, поддержали идею провести телемост: «Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.