Украинского журналиста Скачко объявили в розыск

Украинские правоохранители объявили в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого проводились обыски в связи с делом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сотрудники Службы безопасности Украины 5 марта провели обыск в квартире журналиста Скачко, известного своими оппозиционными к нынешней украинской власти публикациями. Скачко заявил, что его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины, ему вменяют в вину статьи, которые он написал для РИА Новости в 2014 году. Скачко также сообщил, что обыск связан с делом Вышинского, по его словам, так говорится в документах Службы безопасности страны. Скачко также сообщал, что получил повестку на допрос, в Херсонское управление СБ Украины.

Данные о журналисте появились на сайте МВД Украины в списке разыскиваемых лиц. Как утверждает ведомство, он скрывается от правоохранителей с 11 марта, получено разрешение суда на его задержание. Указано, что Скачко предъявлено подозрение по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев