Австралийский проект о школах повысил вовлеченность читателей на 800%

Чтобы сохранить и приумножить армию своих онлайн-подписчиков, в прошлом году News Corp Australia запустила Ultimate Schools Hub — эксклюзивную опцию, позволяющую родителям изучать и сравнивать данные о школах по всей стране и доступную только читателям изданий холдинга.

В Австралии довольно тяжело устроить ребенка в школу. Более того, в интернете вы не найдете подробного описания каждой школы в регионе. Именно поэтому родители будущего школьника часто не знают, в какое учебное заведение лучше всего определить ребенка, какая школа является лучшей в их районе, в чем заключается разница между частной и государственной школой.

Проект Ultimate Schools Hub доступен на веб-сайтах основных изданий News Corp, например, на сайте The Courier-Mail. Родителям достаточно просто ввести в специальную графу свой индекс, после чего сайт выдаст для них подборку местных школ. Школы будут отсортированы по ряду данных: общая академическая успеваемость, финансирование, затраты на обучение и т.д.

ИДЕЯ

Digital-редактор The Courier-Mail Таня Френч разработала концепцию Ultimate Schools Hub, когда поняла, что образование (и информация о нем) является одним из определяющих факторов для подписки на СМИ: люди покупают издания для того, чтобы узнавать что-то новое, просвещаться. Реализация данного проекта позволит в дальнейшем объединять ресурсы News Corp по всей стране и собирать подобные подборки с необходимой информацией.