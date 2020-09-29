Кейсы

Австралийский проект о школах повысил вовлеченность читателей на 800%

Теги: 
зарубежный опыт

Кейс от News Corp Australia

 

Чтобы сохранить и приумножить армию своих онлайн-подписчиков, в прошлом году News Corp Australia запустила Ultimate Schools Hub — эксклюзивную опцию, позволяющую родителям изучать и сравнивать данные о школах по всей стране и доступную только читателям изданий холдинга.

 

В Австралии довольно тяжело устроить ребенка в  школу. Более того, в интернете вы не найдете подробного описания каждой школы в регионе. Именно поэтому родители будущего школьника часто не знают, в какое учебное заведение лучше всего определить ребенка, какая школа является лучшей в их районе, в чем заключается разница между частной и государственной школой.

Проект Ultimate Schools Hub доступен на веб-сайтах основных изданий News Corp, например, на сайте The Courier-Mail. Родителям достаточно просто ввести в  специальную графу свой индекс, после чего сайт выдаст для  них подборку местных школ. Школы будут отсортированы по ряду данных: общая академическая успеваемость, финансирование, затраты на обучение и т.д.

 

ИДЕЯ

Digital-редактор The Courier-Mail Таня Френч разработала концепцию Ultimate Schools Hub, когда поняла, что образование (и информация о нем) является одним из  определяющих факторов для подписки на СМИ: люди покупают издания для того, чтобы узнавать что-то новое, просвещаться. Реализация данного проекта позволит в дальнейшем объединять ресурсы News Corp по всей стране и собирать подобные подборки с необходимой информацией.

Проект Ultimate Schools Hub предоставляет родителям возможность сравнивать местные школы по самым разным критериям
Проект Ultimate Schools Hub предоставляет родителям возможность сравнивать местные школы по самым разным критериям

Специализирующийся на образовании в Австралии журналист Джефф Иган и менеджер по маркетингу Сара Ланни присоединились к  Тане, сформировав команду, которая воплотила идею проекта в жизнь.

 

ЦЕЛИ

Авторы проекта Ultimate Schools Hub поставили перед собой следующие цели:

•   привлечение онлайн-подписчиков;

•   повышение коэффициента вовлечения аудитории

•   повышение эффективности работы редакции;

•   предоставление уникального образовательного контента для родителей, которые являются ключевой аудиторией News Corp Australia.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ

The Ultimate Schools Hub стал первым подобным проектом в  Австралии. Но для News Corp было важно подать информацию в  интересном ключе, сделать продукт более привлекательным для аудитории.

ДАННЫЕ ПО ВСЕМ ШКОЛАМ АВСТРАЛИИ СОБИРАЛИСЬ НЕБОЛЬШОЙ ГРУППОЙ ЖУРНАЛИСТОВ И РАЗРАБОТЧИКОВ. ПОЗЖЕ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА В НОВОСТНЫХ МАТЕРИАЛАХ И СКОМПОНОВАНА В ИНТЕРАКТИВНЫХ ТАБЛИЦАХ

Местные региональные издания, входящие в состав холдинга, поддержали данную инициативу, включив в  раздел «Образование» на  каждом веб-сайте ссылку на  проект. Данные по  всем школам Австралии собирались небольшой группой журналистов и  разработчиков. Позже вся информация была опубликована в  новостных материалах и  скомпонована в  интерактивных таблицах, где также была включена функция поиска. Так пользователи получили возможность сравнивать школы, соотношение учащихся и  учителей, размеры классов, школьное финансирование. Все таблицы и  новости по  данной теме централизованно редактировались командой проекта, а  затем были локализованы для более чем 70 изданий News Corp по всей стране.

 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Для вывода продукта на рынок команда по маркетингу и связям с общественностью использовала следующие инструменты: 

•   онлайн-рекламу;

•   рекламу в печати;

•   упоминания в редакторской колонке;

•   e-mail-рассылку;

•   рекламу в социальных сетях;

•   радио;

•   цифровую наружную рекламу.

Также была использована внешняя реклама, включающая освещение на телевидении, радио и в цифровых СМИ.

The Ultimate Schools Hub доступен только подписчикам News Corp Australia. Десятки новостей и лонгридов, выпущенных в  рамках проекта, повысили уровень вовлеченности на 800%. Отдача от инвестиций составила порядка 221%. И эта цифра была достигнута уже с  учетом всех затрат на производство, маркетинг и продвижение.

Вместо того чтобы тратить время   усилия на  поиск, сопоставление, проверку фактов и  анализ данных для  написания статей в  рамках данного проекта, журналисты получили возможность просто дополнять контент наиболее важными, по  их  мнению, аспектами, касающимися конкретного региона. Это значительно облегчило и ускорило работу редакций.

Поскольку проект такого масштаба был реализован без каких-либо серьезных проблем, в  News Corp Australia планируют реализовывать аналогичные инициативы и в дальнейшем. 

Фото: thechronicle.com.au
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10
от
29 сентября 2020

Сен 29, 2020

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