Австралийский проект о школах повысил вовлеченность читателей на 800%

Кейс от News Corp Australia
Чтобы сохранить и приумножить армию своих онлайн-подписчиков, в прошлом году News Corp Australia запустила Ultimate Schools Hub — эксклюзивную опцию, позволяющую родителям изучать и сравнивать данные о школах по всей стране и доступную только читателям изданий холдинга.
В Австралии довольно тяжело устроить ребенка в школу. Более того, в интернете вы не найдете подробного описания каждой школы в регионе. Именно поэтому родители будущего школьника часто не знают, в какое учебное заведение лучше всего определить ребенка, какая школа является лучшей в их районе, в чем заключается разница между частной и государственной школой.
Проект Ultimate Schools Hub доступен на веб-сайтах основных изданий News Corp, например, на сайте The Courier-Mail. Родителям достаточно просто ввести в специальную графу свой индекс, после чего сайт выдаст для них подборку местных школ. Школы будут отсортированы по ряду данных: общая академическая успеваемость, финансирование, затраты на обучение и т.д.
ИДЕЯ
Digital-редактор The Courier-Mail Таня Френч разработала концепцию Ultimate Schools Hub, когда поняла, что образование (и информация о нем) является одним из определяющих факторов для подписки на СМИ: люди покупают издания для того, чтобы узнавать что-то новое, просвещаться. Реализация данного проекта позволит в дальнейшем объединять ресурсы News Corp по всей стране и собирать подобные подборки с необходимой информацией.
Специализирующийся на образовании в Австралии журналист Джефф Иган и менеджер по маркетингу Сара Ланни присоединились к Тане, сформировав команду, которая воплотила идею проекта в жизнь.
ЦЕЛИ
Авторы проекта Ultimate Schools Hub поставили перед собой следующие цели:
• привлечение онлайн-подписчиков;
• повышение коэффициента вовлечения аудитории
• повышение эффективности работы редакции;
• предоставление уникального образовательного контента для родителей, которые являются ключевой аудиторией News Corp Australia.
РЕАЛИЗАЦИЯ
The Ultimate Schools Hub стал первым подобным проектом в Австралии. Но для News Corp было важно подать информацию в интересном ключе, сделать продукт более привлекательным для аудитории.
Местные региональные издания, входящие в состав холдинга, поддержали данную инициативу, включив в раздел «Образование» на каждом веб-сайте ссылку на проект. Данные по всем школам Австралии собирались небольшой группой журналистов и разработчиков. Позже вся информация была опубликована в новостных материалах и скомпонована в интерактивных таблицах, где также была включена функция поиска. Так пользователи получили возможность сравнивать школы, соотношение учащихся и учителей, размеры классов, школьное финансирование. Все таблицы и новости по данной теме централизованно редактировались командой проекта, а затем были локализованы для более чем 70 изданий News Corp по всей стране.
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Для вывода продукта на рынок команда по маркетингу и связям с общественностью использовала следующие инструменты:
• онлайн-рекламу;
• рекламу в печати;
• упоминания в редакторской колонке;
• e-mail-рассылку;
• рекламу в социальных сетях;
• радио;
• цифровую наружную рекламу.
Также была использована внешняя реклама, включающая освещение на телевидении, радио и в цифровых СМИ.
The Ultimate Schools Hub доступен только подписчикам News Corp Australia. Десятки новостей и лонгридов, выпущенных в рамках проекта, повысили уровень вовлеченности на 800%. Отдача от инвестиций составила порядка 221%. И эта цифра была достигнута уже с учетом всех затрат на производство, маркетинг и продвижение.
Вместо того чтобы тратить время усилия на поиск, сопоставление, проверку фактов и анализ данных для написания статей в рамках данного проекта, журналисты получили возможность просто дополнять контент наиболее важными, по их мнению, аспектами, касающимися конкретного региона. Это значительно облегчило и ускорило работу редакций.
Поскольку проект такого масштаба был реализован без каких-либо серьезных проблем, в News Corp Australia планируют реализовывать аналогичные инициативы и в дальнейшем.