Умер Александр Сергеевич Щербаков

Позвонила Александру Сергеевичу вчера поздравить с днем рождения. Заодно порадовать — его воспоминания об «Огоньке» 1980–1990-х будут опубликованы на днях в литературном альманахе «Войнович», и рецензия на книгу «Прочитанная Щербакова» появится на литературном сайте. Не успела, ночью его не стало.

Совершенно невозможно в это поверить. Да, болел, но продолжал активно, даже неистово работать, совсем недавно завершил очередную книгу из цикла, посвященного Галине Николаевне. Успел мне передать электронную версию. В цикле четыре книги: «Шелопут и королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой», «Шелопут и фортуна», «Шелопут и прочее», «Прочитанная Щербакова. Сборник литературной критики и отзывов». Удивительные книги — о любви, об эпохе, о литературе. О служении слову и о личном выборе.

Александр Сергеевич был живым олицетворением журналистской принципиальности, ответственности. Высочайшего профессионализма и человеческой порядочности. Где бы ни работал — в заводской челябинской многотиражке, ростовской «Вечерке», «Комсомольской правде», «Огоньке». До того как Коротич позвал его в «Огонек», много лет был ответственным секретарем «Журналиста», формировал концепцию журнала, который стал местом встречи мастеров и молодых, дискуссионной площадкой и лабораторией творческого эксперимента задолго до того, как в стране появилась официальная свобода слова. Стопроцентный «шестидесятник». Был строгим редактором. Оставался до последнего дня живым участником профессиональных обсуждений, неутомимым тружеником…

В интервью, которое он дал в канун дня рождения нашего журнала, он рассказал об истории, о том, как работалось под руководством ЦК КПСС («Журналист» был официальным его органом), как возникали темы и сюжеты, изменившие профессию.

Его голос продолжает напоминать нам о самом главном.