Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров

На 75-м году жизни скончался бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров, сообщила РБК диктор Центрального телевидения, вице-президент Союза работников и ветеранов телевидения Алла Данько.

«Умер он позавчера. Он очень хороший был человек, интеллигентный, ровный в отношениях», — сказала она.

Отпевание состоится в 11:30 6 июля на Калитниковском кладбище, в 13:00 в крематории Николо-Архангельского кладбища пройдет церемония прощания.

Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1982–1995 годы работал диктором Центрального телевидения. Вел новостные выпуски, программу «Время», занимался озвучиванием передач и дубляжем.

Бывший телеведущий был первым, кто сообщил людям о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, напомнила Данько. Когда Петров передал эту новость, «под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики», написала она в Instagram.