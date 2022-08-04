Экс-председатель Государственного комитета СССР по печати и директор агентства печати «Новости» (АПН) Николай Ефимов умер на 89-м году жизни.

«Умер он сегодня в ЦКБ . Я не знаю, конкретно были ли какие-то болезни...»,— сказал декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Он отметил, что господин Ефимов «был профессионал высочайшего класса».

Николай Ефимов родился 9 декабря 1932 года в Москве. В 1955 году окончил факультет журналистики МГУ. В 1956 году начал работу в агентстве печати «Новости», где через несколько лет получил должность директора издательства. В 1889 году был назначен председателем Государственного комитета СССР по печати. В 1990 году стал главным редактором «Известий».