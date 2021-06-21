Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко

Тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер. Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства.На телевидении он работал с 1959 года.

С апреля 1987-го до 1990 года Лысенко руководил программой «Взгляд». Также принимал участие в организации таких телепередач, как КВН, «Что? Где? Когда?» и других.

С 2012 года он занимал пост генерального директора АНО «Общественное телевидение России», с 2002-го — президент Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио».

Редакция ЖУРНАЛИСТА выражает соболезнования родным и близким Анатолия Григорьевича.