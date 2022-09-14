Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Как сообщает ТАСС, причиной стал инсульт.

Владимир Сунгоркин — российский журналист, репортер и медиаменеджер. Возглавлял редакцию «Комсомольской правды» с апреля 1999 года. С 2002 года он совмещал пост с должностью гендиректора издательского дома «Комсомольская правда».

В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьера», а также еженедельника «Новый Взгляд», а через 15 лет он стал заслуженным журналистом Российской Федерации.

Редакция ЖУРНАЛИСТА приносит соболезнования близким и коллегам Владимира Сунгоркина. Совсем недавно, в конце 2021 года, Владимир Николаевич давал нам интервью, где подробно рассказывал о работе большого издания. Вспоминаем коллегу со светлой грустью.