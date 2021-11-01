Умер Игорь Кириллов — диктор, который стал символом отечественного телевидения

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Он стал важнейшим символом отечественного телевидения — ведущим, которого вся страна более 20 лет видела в главной новостной передаче «Время». О его смерти 30 октября сообщил Первый канал.

После окончания Щепкинского театрального училища Кириллов начал работать в Центральной студии телевидения. Он более 20 лет вел программу «Время». Именно Кириллов сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете Юрия Гагарина в космос в 1961-м.

Диктор получал сотни писем от почитателей и поклонников его таланта. По словам народной артистки РСФСР Анны Шатиловой, телеведущий всегда умел справляться с трудными задачами и высокой нагрузкой.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какую еще профессию он мог бы избрать, Кириллов говорил, что ему была интересна работа режиссера. Тем не менее на телевидении Кириллов получил известность именно как талантливый ведущий.

Кириллов получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.