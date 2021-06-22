Умер известный российский военный журналист Ким Комаров

Июн 22, 2021

Известный российский и советский военный журналист Ким Комаров умер в Москве. Ему было 96 лет. Об этом сообщает «РЕН-ТВ».

Тело военкора обнаружили в его московской квартире на Тверской улице. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ветерана. Предполагаемой причиной смерти они назвали сердечную недостаточность. По факту произошедшего проводится официальная проверка.

Академик, журналист-международник Комаров в годы Великой Отечественной войны принимал участие в освобождении Киева, Праги и Берлина. Мужчина работал в газетах «Красная звезда» и «Правда». Позже он стал президентом Международной академии экономики, финансов и права.

Источник: Lenta
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: