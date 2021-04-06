Умер известный спортивный комментатор Владимир Гендлин

5 апреля, на 85-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Ильич Гендлин. Журналист специализировался на боксе. Он был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.

9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт, в тот же день перенес две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта «скорая помощь» установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесен COVID-19, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.

Владимир Ильич Гендлин родился 26 мая 1936 г. в Москве. На любительском уровне провел 51 бой (50 побед, одно поражение), был мастером спорта по боксу. По окончании спортивной карьеры работал телевизионным журналистом в Волгограде, детским тренером по боксу в Кисловодске. В 1989 г. возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса «Ред старз», входил в руководство Союза боксеров России.

В середине 90-х создал программу «Большой ринг» на канале НТВ. С 1994 по 2016 гг. Гендлин работал комментатором на трансляциях каналов НТВ и НТВ-Плюс, с 2000 г. — также на Первом канале. Журналист являлся автором документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве, Сергее Артемьеве и о других известных боксерах. Считался одним из самых авторитетных экспертов в области мирового профессионального бокса. Внес огромный вклад в популяризацию бокса в России.

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