Умер оператор грузинского телеканала, которого избили противники ЛГБТ

Оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава, который 5 июля стал жертвой нападения противников ЛГБТ-сообщества, умер в собственной квартире. Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье заявлении телеканала.

«Оператора «ТВ Пирвели», который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты», - говорится в заявлении.

Лашкарава после избиения несколько дней лечился в больнице. Позже его выписали из медучреждения, так как он пошел на поправку.

Организация «Тбилиси прайд», работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможность провести этот марш. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.