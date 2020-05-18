Умер основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер

После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер, основатель портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат.

Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, его отец был инженером, мама — музыкантом. Высшее образование получил в Северо-Западном политехническом институте в Санкт-Петербурге по специальности «электронные вычислительные машины». В юности успел поработать почтальоном. Работал техником и программистом во Львове.

В 80-х познакомился со своей будущей женой культурологом Юлией Чернявской и вслед за ней уехал в Минск.

Несколько лет был системным программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, занимался наукой. Не раз признавался, что сам хотел бы стать врачом. Но «из-за пятой графы» не рискнул идти в мединститут, «куда на самом деле хотел, чтобы исполнить подростковую мечту осчастливить человечество, найдя лекарство от рака». В начале 90-х провел два года в Лангепасе Тюменской области — работал программистом в кооперативе «Факел».

В 1992 году основал компанию «Надежные программы», которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. Система обслуживания населения «Программа 35» использовалась в более чем ста банках Беларуси, России, Украины, Молдовы.

После образовательной поездки в США в 1999 году загорелся идеей создать белорусский Yahoo — так в 2000 году с бесплатной почты стартовал портал TUT.BY, который за несколько лет стал самым популярным белорусским онлайн-ресурсом. Юрий Зиссер сам неоднократно публиковался на TUT.BY. Занимал активную гражданскую позицию.

Стоял у истоков ряда белорусских и международных интернет-проектов. Был активным участником стартап-движения, ментором. Активно занимался благотворительностью и меценатством, но об этой своей деятельности практически не рассказывал. Несмотря на болезнь, стал одним из организаторов и спонсоров Международного фестиваля клезмерской музыки, который прошел в Минске в ноябре 2019 года.